Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. İstişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.
Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin 81 ilinde sanayi üretimine odaklanan ilk ve tek planlı sanayi alanları olduğuna vurgu yaparak, Merkez Bankası'nın aldığı kararların ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren OSB sanayicileri için kritik önemde olduğunu söyledi.
KÜTÜKCÜ, İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ İSTEDİ
Başkan Kütükcü, konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na, Merkez Bankası'nın piyasaları regüle eden tüm adımları ve iki yıl ödemesiz on yıl vadeli yatırım kredileri için teşekkür ederek, OSB'lerin taleplerini iletti.
Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi.
Kütükcü, "Şu an da tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız" dedi.