Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi.

Kütükcü, "Şu an da tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız" dedi.