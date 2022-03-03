Milyonlarca çalışan için geçerli imza atmadan bir kere daha düşünün! SSK'lı, Bağ-Kur emeklilik, kıdem tazminatı... Gözler oradaydı!

Emeklilik, kıdem tazminatı, prim ödemesi gibi hakları kapsıyor. Teknolojideki yaşanan gelişmeler bağlamında yeni çalışma modellerini ortaya çıktı. Uzaktan çalışma, evden çalışma, freelance çalışma şeklinde adlandırılan yeni çalışma modelleri pandemi ile eş güdümlü daha da yaygınlaştı. İşyerine, büroya gitmeden çalışanların adedi her geride bıraktığımız gün artıyor. Klasik işçi işveren temasına dayanmayan yeni çalışma modelleri, çalışanların sosyal emniyet haklarını da etkiliyor. Bir işverene bağlı olarak hizmet akdi (iş sözleşmesi) ile çalışanlar sosyal güvenlik bakımından 4/a (SSK) statüsünde değerlendiriliyorlar.

Fakat çalışma mevzuatında uzaktan çalışanların hakları ile alakalı net sınırlar çizilmediği amacıyla evden çalışma, çalışanlar yönünden birtakım dezavantajlar yaratabiliyor. Çalışma biçiminin sosyal emniyet yönünden hangi statüde değerlendirileceği konusundaki belirsizlik, emeklilik hakkını tehlikeye sokabiliyor. Yargıtay, evden çalışmaların hangi halde 4/a, hangi halde 4/b statüsünde değerlendirileceğine dair mühim bir içtihat kararı verdi. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararın detayları...