Düğmeye basıldı mı? Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları!
Emekliler bayram ikramiyelerini araştırma devam ediyor. Yılda iki defa toplamda 2.200 TL olarak verilen bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılan 2022 zammı sonrasında bayram ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. 2 Mayıs'tan öncesi yapılması beklenen emekli bayram ikramiyelerinde ise hala net bir rakam belirlenmiş değil. Özellikle artan ihtiyaçları için ikramiye zammını merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusunu yöneltmeye başladı. İşte emekli bayram ikramiyelerinde son gelişmeler
Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri kapsamında yeni zam talepleri gündeme geldi. 2018 yılında ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleri kapsamında sadece emekliler değil aynı zamanda birçok farklı gruptan vatandaş da bu ödemelerden yararlanabiliyor. 1.100 TL olarak geçtiğimiz yıldan itibaren zamlı olarak verilmeye başlayan emekli ikramiyelerinde 2022 yılı itibariyle artış beklentisi oluşmuş durumda.
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?
Ramazan bayramına az bir süre kala milyonlarca vatandaş bayram öncesinde ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak etmeye başladı. 2018 yılında başlatılan ikramiye uygulaması kapsamında 1.000 TL olarak verilen ikramiyeler, geçtiğimiz yıl 100 TL artışla 1.100 TL olarak ödenemeye başlamıştı.