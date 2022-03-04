1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı? 4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI

PETROL (BENZİN) FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Petrol (benzin) fiyatını çoğu faktörün etkilediğini daha evvel vurgulamıştık. Söz hususu faktörlerden bir tanesi benzin kalitesidir. ''Siyah inci'' olarak nitelendirilen benzinin değerini yükselten en mühim etmenlerden bir tanesi hem dünya çapında sık sık kullanılması, hem de yerine şimdilik kuvvetli bir seçenek bulunamamasıdır. Arzın sık sık yükselmesi ve benzinin ham maddesi olan petrolün yenilenebilir olmaması benzin fiyatlarının belli bir seviyenin altına inmesini engellemektedir. Petrolün aranması ve çıkarılması amacıyla meydana çıkan maliyetler; petrolün işlenip benzin durumuna getirilmesi ve benzinin dünyanın değişik noktalarına ulaşımı hususundaki maliyetler benzin fiyatını etkileyen faktörlerdendir. Farklı sebeplere bağlı olarak benzinin ham maddesi olan petrol üretiminde yaşanan düşüşler ya da artışlar da benzin fiyatlarını etkileyebilmektedir.