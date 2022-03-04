1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı? 4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI

4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: Rusya Ukrayna arasında yaşanan harp dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi bütün dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanı sıra getirdi. Milyonlarca sürücü 4 Mart benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? Sorusuna cevap arıyor. 1 LT benzin kaç TL oldu?
4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI
BENZİN
Son zamla eş güdümlü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.
MOTORİN
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.
BRENT PETROL GÜNCEL FİYATLARI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli sürat kesmiyor.
Dün temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 113 doları aşan brent petrol bugün 118 doları aştı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin seçenek kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.
OPEC'TEN PETROL ARTIŞI KARARI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım yapımcı ülkelerden meydana gelen OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.