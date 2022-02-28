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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 11:18
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    • 28.02.2022 11:20
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    Zam müjdesi! Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

    Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 5 mühim hususta sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlatılan proses yaz aylarında sonuçlanmış olacak. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 3600 ek gösterge, EYT, maaş zamları, kadro bozukluğun çözümüne dair oluşturulan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri...

    Zam müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

    İlk olarak asgari ücretle alakalı mühim bir adımları atıldı. Vergi muafiyeti getirilerek rekor oranda zam yapıldı. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. Yapılan açıklamalar başka pek çok çalışanın da beklentisini arttırdı. 3600 ek göstergeden EYT düzenlemesine, ek zamdan sözleşmeli personelin kadro meselesine kadar pek çok konunun 2022 itibarı ile çözüme kavuşmasına net gözüyle bakılıyor. Hem de bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak. İşte 3600 ek gösterge, EYT, maaş zamları, kadro bozukluğun çözümüne dair oluşturulan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri...

    Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla alakalı konular belli bir proses dahilinde çözüme kavuşturuluyor. Sorularımızı cevaplandıran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bütün konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte milyonların beklediği düzenlemelerin detayları...

    EYT, 3600 EK GÖSTERGE, MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ...

    Geçtiğimiz zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı bildirimde çalışmalarla alakalı bilgi verdi.

    EYT başta olmak üzere çoğu konunun gündemlerinde olduğunu bildiren Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile eş güdümlü bütün hususları çalışıyoruz" dedi.

    2022 senesi ile eş güdümlü hususların bir proses içerisinde ele alındığını izah eden Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırayla çözüldüğünü söyledi.

        İşte bu 5 adımlı çalışma:

        2022 senesi amacıyla asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında oluşturulan toplantılar sonucunda 2022 senesi amacıyla asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.

        Emekli ve memura ek zam: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da meydana çıktı. Bununla eş güdümlü memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam seviyesi yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla eş güdümlü taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında bütün emekliler ve memurlar amacıyla yeni bir maaş artışı yapılacak. Böylece senelik artışlar enflasyon rakamlarının üstünde olacak. Hem de bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Zam müjdesi! Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...
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