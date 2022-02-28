Zam müjdesi! Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

İlk olarak asgari ücretle alakalı mühim bir adımları atıldı. Vergi muafiyeti getirilerek rekor oranda zam yapıldı. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. Yapılan açıklamalar başka pek çok çalışanın da beklentisini arttırdı. 3600 ek göstergeden EYT düzenlemesine, ek zamdan sözleşmeli personelin kadro meselesine kadar pek çok konunun 2022 itibarı ile çözüme kavuşmasına net gözüyle bakılıyor. Hem de bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak. İşte 3600 ek gösterge, EYT, maaş zamları, kadro bozukluğun çözümüne dair oluşturulan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri...