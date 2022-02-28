Zam müjdesi! Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

İlk olarak asgari ücretle alakalı mühim bir adımları atıldı. Vergi muafiyeti getirilerek rekor oranda zam yapıldı. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. Yapılan açıklamalar başka pek çok çalışanın da beklentisini arttırdı. 3600 ek göstergeden EYT düzenlemesine, ek zamdan sözleşmeli personelin kadro meselesine kadar pek çok konunun 2022 itibarı ile çözüme kavuşmasına net gözüyle bakılıyor. Hem de bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak. İşte 3600 ek gösterge, EYT, maaş zamları, kadro bozukluğun çözümüne dair oluşturulan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla alakalı konular belli bir proses dahilinde çözüme kavuşturuluyor. Sorularımızı cevaplandıran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bütün konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte milyonların beklediği düzenlemelerin detayları...
EYT, 3600 EK GÖSTERGE, MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ...
Geçtiğimiz zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı bildirimde çalışmalarla alakalı bilgi verdi.
EYT başta olmak üzere çoğu konunun gündemlerinde olduğunu bildiren Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile eş güdümlü bütün hususları çalışıyoruz" dedi.
2022 senesi ile eş güdümlü hususların bir proses içerisinde ele alındığını izah eden Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırayla çözüldüğünü söyledi.