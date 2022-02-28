28 Şubat EYT son dakika müjdesi! Ak Partinin EYT dosyası! EYT yasası çıkınca hemen emekli olacaklar için 5 adımlı çalışma kapsamı

2022 yılı için 5 farklı adımlı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Akbaşoğlu, bu konular arasında EYT düzenlemesinin de yer aldığını belirtti. Ayrıca emeklilikle ilgili daha pek çok farklı detay çalışmalar kapsamında değerlendirmeye alındı.