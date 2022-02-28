28 Şubat EYT son dakika müjdesi! Ak Partinin EYT dosyası! EYT yasası çıkınca hemen emekli olacaklar için 5 adımlı çalışma kapsamı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için her yeni gün farklı detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Emekli ve memurlar için Ocak 2022 itibariyle zam düzenlemesinin yapılmasının ardından gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi memnuniyetle karşılanmıştı. Sırada birçok kişinin mağduriyet yaşadığı EYT konusunda yapılacak düzenlemenin yer alması ise dikkat çekiyor. Ortaya çıkan yeni detaylar ise düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusunda ipuçlarını verdi. Peki EYT çalışmaları hangi aşamada? İşte EYT düzenlemesinde merak edilen o detaylar
EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Kritik Detaylar
Milyonlarca kişinin gözü kulağı önümüzdeki dönemde yapılacak EYT düzenlemesinde. Özellikle son dönemde emeklilikle ilgili yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasının ardından merakla beklenen EYT düzenlemesinde hangi konularda ne gibi formülerin uygulanacağı merak ediliyor.
Konuya ilişkin önemli detayları aktaran Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT başta olmak üzere birçok konunun gündeminde olduğuna ve ilgili bakanlık ile tüm konular üzerinde çalışmaya devam ettikleri ifade edildi.
2022 yılı için 5 farklı adımlı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Akbaşoğlu, bu konular arasında EYT düzenlemesinin de yer aldığını belirtti. Ayrıca emeklilikle ilgili daha pek çok farklı detay çalışmalar kapsamında değerlendirmeye alındı.
5 Adımlı Çalışma İçinde EYT Meselesine De Yer Verildi!
2022 yılı için ilgili bakanlık ile beraber çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Ak Parti Grup Başkavekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 5 adımlı çalışmanın sırasıyla çözüme kavuşturulduğu aktarıldı.