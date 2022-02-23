Elektrikte 1 mart zirvesi: Esnafa ve konutlara yapılacak indirim için alternatifler masaya yatırıldı!

KDV İNDİRİMİ DE MASADA

Elektrikte KDV indirimi de seçenekler arasında. Yüzde 18 oranında bir indirim yapılırsa düşük tarifedeki elektrik fiyatı 1 lira 37 kuruştan 1 lira 12 kuruşa inecek. Bu hesaba göre ayda 210 khw elektrik tüketen vatandaşın elektrik faturası 288 liradan 235 liraya düşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, dernek, vakıf ve cemevleri de ticarethane statüsünden çıkarılacak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

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