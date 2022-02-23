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    • Ekonomi
    • 23.02.2022 07:33
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    • 23.02.2022 07:42
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    Elektrikte 1 mart zirvesi: Esnafa ve konutlara yapılacak indirim için alternatifler masaya yatırıldı!

    1 Mart’ta yürürlüğe girecek olan elektrikte yeni tarife için Enerji Bakanlığı, üreticilerle bir araya geldi. Esnafa ve konutlara yapılacak indirim için alternatifler masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinde uçakta açıklamalarda bulunmuş, elektrikte yeni tarifenin 1 Mart'ta başlayacağını bildirmişti.

    Elektrikte 1 mart zirvesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin de katıldığı toplantıda alternatif çalışmalar masaya yatırıldı. Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor. Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

    ALTERNATİFLER MASADA
    Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. Esnafın elektrik maliyetini düşürmek için kademeli tarife uygulamasına geçilmesi planlanıyor. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalıştı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede elektrik birim maliyeti 2.06 TL'ye düşecek. Böylece esnafın elektrik birim maliyeti konutların ikinci kademesine çekilecek.

        AYLIK TÜKETİM MİKTARI
        Farklı esnaf gruplarının aylık ortalama tüketim rakamları birbirinden farklı.

        Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinden kırılımları istedi. Aylık 100 kilovatsaat ila 3 bin ve üstü kilovatsaatlik elektrik tüketen esnaf grupları çıkarılıyor. Buna göre, kademeli tarifede günlük tüketim miktarına karar verilecek.

        KDV İNDİRİMİ DE MASADA
        Elektrikte KDV indirimi de seçenekler arasında. Yüzde 18 oranında bir indirim yapılırsa düşük tarifedeki elektrik fiyatı 1 lira 37 kuruştan 1 lira 12 kuruşa inecek. Bu hesaba göre ayda 210 khw elektrik tüketen vatandaşın elektrik faturası 288 liradan 235 liraya düşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, dernek, vakıf ve cemevleri de ticarethane statüsünden çıkarılacak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

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        Haberler Ekonomi Elektrikte 1 mart zirvesi: Esnafa ve konutlara yapılacak indirim için alternatifler masaya yatırıldı!
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