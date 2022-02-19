Başkan Erdoğan'ın "su faturalarında indirim" talimatının ardından AK Partili ve MHP'li belediyeler birbiri ardına indirime gitti

Ocakta, bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16.5 indirim yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de yüzde 8 KDV'yi, 14 Şubat itibarıyla yüzde 1 olarak uygulayacak.



Sabah'ın haberine göre Mardin, Kocaeli, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Erzurum, Düzce, Kütahya, Iğdır ve Elazığ'da da suya indirim uygulandı.