Başkan Erdoğan'ın "su faturalarında indirim" talimatının ardından AK Partili ve MHP'li belediyeler birbiri ardına indirime gitti

Gıdada yüzde 7 KDV indiriminin ardından, Başkan Erdoğan'ın "Suda en az yüzde 7 indirim yapma" talimatı verdiği AK Partili belediyeler KDV'yi bu oranda indirmeye başladı.
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'li belediyelerden de ardı ardına suda indirim müjdeleri geldi. Konya Büyükşehir ve Nevşehir belediyeleri indirimi yüzde 14, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 10 olarak belirledi. Bir yıl önce yüzde 50 indirim yapan MHP'li Amasya Belediyesi, yüzde 8.3 daha indirim uygulayarak suyun ücretini 1 liraya düşürdü.
AĞRI KAYITSIZ KALMADI: YÜZDE 30 İNDİRİM
Suda indirimi ilk duyuran belediye başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti. Ağrı'da AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, suda yüzde 30 indirim müjdesi verdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, martta yüzde 7 daha indirim yapacaklarını ve toplam indirimin yüzde 14'e ulaşacağını söyledi.