Uzmanlar tarih verdi! Araba almak için... Sahibinden 2. el otomobillerde fiyatların ne zaman düşeceği açıklandı!

Mart 2020 döneminde dünya çapında görülen Covid-19 salgınının etkileri ile eş güdümlü artan enflasyon içerisinde otomobil fiyatları da süratle yükselişe geçti. 2021 çapında sert değer artışları ile karşılaşan otomobil fiyatları ardından gözler yurtiçinde 2. el otomobil piyasasına çevrildi. 2022 senesine olabildiğince durgun başlayan 2. el araba pazarında Mart ayında satışların yükselmesi öngörülüyor. Peki 2. el otomobillerde fiyatlar ne zaman düşecek? Uzmanlar tarih verdi! Otomobil almak için...
Türkiye'de, pandemi ve yüksek enflasyonun etkisi ile 0 km araba fiyatları 2021 senesinde süratle artış gösterdi. 0 km otomobillerde çoğalan fiyatların 2. el araba piyasasına yansıması ile eş güdümlü burada da vasıta satın alabilmek bir hayli zor duruma geldi. Vatandaşlar 2. el araba piyasasında düşüş beklerken, sektörün mühim isimleri bu mümkün düşüşlere, nedenleriyle eş güdümlü tarih verdi.
2. EL OTOMOBİLLERDE FİYATLARIN NE ZAMAN DÜŞECEĞİ AÇIKLANDI!
2022 senesine olabildiğince durgun başlayan 2. el araba pazarında Mart ayında satışların yükselmesi öngörülüyor. 2. el otomobil pazarındaki durgunluğun arkasındaki nedenler arasında ise; taşıt kredilerinde faizlerin düşeceği, kredi kullanım oranları ve limitlerinde beklentiler ile eş güdümlü döviz kuruna bağlı fiyat düşüşü öngörüleri yer alıyor. Sektör temsilcileri, 0 km otomobil pazarındaki fiyatların 2. el piyasasında referans alındığını, 0 km otomobil fiyatlarındaki düşüşlerin, 2. el piyasasına da yansıyacağını belirtiyor.