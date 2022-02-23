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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 08:46
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    • 24.02.2022 08:46
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    Uzmanlar tarih verdi! Araba almak için... Sahibinden 2. el otomobillerde fiyatların ne zaman düşeceği açıklandı!

    0 km vasıtalarda süratle artan fiyatlar ardından ikinci el piyasasında da fiyatlar yükselmeye başlayınca otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar da kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar, 2. el otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini, düşüş olacaksa ne vakit gerçekleşeceğini merak ediyor. Sektörün mühim isimler 2. el arabalardaki mümkün fiyat düşüşleri amacıyla tarih verdi…

    takvim.com.tr
    2. el otomobillerde fiyatların ne zaman düşeceği açıklandı!

    Mart 2020 döneminde dünya çapında görülen Covid-19 salgınının etkileri ile eş güdümlü artan enflasyon içerisinde otomobil fiyatları da süratle yükselişe geçti. 2021 çapında sert değer artışları ile karşılaşan otomobil fiyatları ardından gözler yurtiçinde 2. el otomobil piyasasına çevrildi. 2022 senesine olabildiğince durgun başlayan 2. el araba pazarında Mart ayında satışların yükselmesi öngörülüyor. Peki 2. el otomobillerde fiyatlar ne zaman düşecek? Uzmanlar tarih verdi! Otomobil almak için...

    Türkiye'de, pandemi ve yüksek enflasyonun etkisi ile 0 km araba fiyatları 2021 senesinde süratle artış gösterdi. 0 km otomobillerde çoğalan fiyatların 2. el araba piyasasına yansıması ile eş güdümlü burada da vasıta satın alabilmek bir hayli zor duruma geldi. Vatandaşlar 2. el araba piyasasında düşüş beklerken, sektörün mühim isimleri bu mümkün düşüşlere, nedenleriyle eş güdümlü tarih verdi.

    2. EL OTOMOBİLLERDE FİYATLARIN NE ZAMAN DÜŞECEĞİ AÇIKLANDI!

    2022 senesine olabildiğince durgun başlayan 2. el araba pazarında Mart ayında satışların yükselmesi öngörülüyor. 2. el otomobil pazarındaki durgunluğun arkasındaki nedenler arasında ise; taşıt kredilerinde faizlerin düşeceği, kredi kullanım oranları ve limitlerinde beklentiler ile eş güdümlü döviz kuruna bağlı fiyat düşüşü öngörüleri yer alıyor. Sektör temsilcileri, 0 km otomobil pazarındaki fiyatların 2. el piyasasında referans alındığını, 0 km otomobil fiyatlarındaki düşüşlerin, 2. el piyasasına da yansıyacağını belirtiyor.

        SEKTÖRDEN UZMANLAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        Sektör temsilcileri AA muhabirine mevzuya dair açıklamalarda bulundu. Aralık ayının 2. %50 sinde başlayan döviz kuru dalgalanmasına bağlı olarak araba fiyatlarında da belirsizlik yaşandığını ve devamındaki fiyat düşüşlerinin Ocak ayında da devam ettiğini, Ocak ayı ortalarında 0 km otomobil ÖTV uygulamasındaki revizyona bağlı olarak 2. el otomobillerde düşüş beklentisinin arttığını dile getirildi. ''Sıfır otomobil fiyatlarında da döviz bazlı hesaplama yapıldığından gerçekten her ikisi de ikinci el fiyatlarına tesir etmektedir." açıklaması yapıldı.

        OTOMOBİLDE YEMİNLİ İMZALI SATIŞ DÖNEMİ

        Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak amacıyla yeni bir çözüm geliştirildi.

        Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili anında satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.
        Bunun hedefi satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak.

        Böylece ikinci el otomobil pazarındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, başka firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.
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