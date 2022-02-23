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    • Ekonomi
    • 23.02.2022 15:05
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    • 23.02.2022 15:05
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    4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı! Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 8,7 büyümesi bekleniyor

    Son dakika haberi... Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

    4. çeyrekte dev büyüme beklentisi

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistler, 2021'in 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 6,3 ile yüzde 10,2 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 10,8 ile yüzde 11,3 aralığında oldu.

    Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

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    Haberler Ekonomi 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı! Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 8,7 büyümesi bekleniyor
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