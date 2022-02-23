Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman yorumları

Gümüş fiyatları en çok merak edilenler arasındaki yerini aldı. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Bu kapsamda "Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündeme geldi. Peki, gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman isimlerin son açıklaması...