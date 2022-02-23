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    • Ekonomi
    • 23.02.2022 13:48
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    • 23.02.2022 13:49
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman yorumları

    Son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının ardından en çok araştırılanlar konulardan birisi de gümüş fiyatları oluyor. Bu kapsamda yatırımı olanlar fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman yorumları

    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Gümüş fiyatları en çok merak edilenler arasındaki yerini aldı. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Bu kapsamda "Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündeme geldi. Peki, gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman isimlerin son açıklaması...

    GÜMÜŞ YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili "Gümüşün gram fiyatının şu anki koşullarda 10 liranın üzerinde kalacağını tahmin etmiyorum. İşgal durumunda ons altının artışıyla birlikte gram altın ve gümüş altın da artacaktır.

    Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olmayacağını belirtiyorum. Yıl sonunda gram altının 1450 lira, gümüşün gram fiyatının 20 lira, altının ons fiyatı 2150 dolar, gümüşün ons fiyatının da 40 dolar seviyesinde beklemeye devam edeceğim. Yıllık öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

        Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜMÜŞ GRAM FİYATI

        ALIŞ(TL) 10,68
        SATIŞ(TL) 10,69
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş yükselir mi, düşer mi? İşte uzman yorumları
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