2022’de satılan en ucuz otomobiller! İşte 500 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Ford, Fiat, Renault…
BDDK taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gidince sıfır araç almak isteyenler fiyat araştırmasına girdi. Peki en ucuz sıfır otomobil markaları hangileri? 500 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller hangileri? İşte detaylar...
KREDİ TUTARI YÜZDE 70'İ AŞAMAYACAK
Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.
KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI
Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi.
Karar sonrası sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...