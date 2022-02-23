Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasalarında hareketlilik gözlemleniyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin hemen ardından küresel piyasalarda hareketlilik başladı. Özellikle kripto para birimlerinde peş yaşanan düşüş yatırımı olanları meraklandırdı. Bitcoin gibi kripto para birimlerinde gelecek günlerde neler yaşanacağı akıllardaki yerini alıyor. Peki, 23 Şubat bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları
38-39 bin dolar seviyesinde sıkışıp kalan Bitcoin için destek seviyesinin kırılması halinde düşüş trendinin 27 bin 200 dolara kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da şu anki seviyelerinden yüzde 27 oranında gerilemesi anlamına geliyor. Stockton aşağı yönlü momentum nedeniyle kırılma olasılığının daha da arttığını da açıkladı.
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Düşüşü tetiklemesi beklenen 37 bin 400 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde Stockton kısa vadede aşırı satım koşullarının oluşabileceğini belirtti.
DÖNÜŞ OLURSA HEDEF 42 BİN 500 DOLAR
Stockton olumsuzluk dışında şu anki fiyat seviyelerinden yükselişin başlaması halinde 42 bin 500 dolar direncine ulaşılmasının da muhtemel olduğunu belirtti.
KASIM AYINDA TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ
Kasım ayında tüm kripto para birimlerinde gerçekleşen ralli Bitcoin liderliğinde başlamıştı. Bitcoin hızlı yükselişle 69 bin dolara kadar çıkmıştı. Sonrasında ise sert satış dalgasıyla karşılaşarak 37 bin dolar seviyelerinde denge arayışına girmişti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi, Fed'in faiz artırım hamlesi beklentisi, Altın fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte kripto para madencilik faaliyetlerinin kârlılığının azalması, çip sorunundan ötürü madencilik cihazlarının üretiminin sınırlı kalması, ülkelerin kripto paralar üzerinden vergi alma ve regülasyon çalışmalarının devam etmesi piyasada olumsuzluğu körüklüyor.