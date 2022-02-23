23 Şubat bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları

38-39 bin dolar seviyesinde sıkışıp kalan Bitcoin için destek seviyesinin kırılması halinde düşüş trendinin 27 bin 200 dolara kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da şu anki seviyelerinden yüzde 27 oranında gerilemesi anlamına geliyor. Stockton aşağı yönlü momentum nedeniyle kırılma olasılığının daha da arttığını da açıkladı.

DESTEK BU HAFTA KIRILABİLİR

Düşüşü tetiklemesi beklenen 37 bin 400 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde Stockton kısa vadede aşırı satım koşullarının oluşabileceğini belirtti.

DÖNÜŞ OLURSA HEDEF 42 BİN 500 DOLAR

Stockton olumsuzluk dışında şu anki fiyat seviyelerinden yükselişin başlaması halinde 42 bin 500 dolar direncine ulaşılmasının da muhtemel olduğunu belirtti.