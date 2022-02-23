20.000 ve 15.000 TL ihtiyaç kredisi nakit avans çekenler İş Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank'a kaç TL taksit ödüyorlar?

Nakit gereksinimleri amacıyla vatandaşlar ekonomik olarak biraz olsun rahata ulaşabilmek amacıyla ek kaynak arayışlarını sürdürüyorlar. Bankalardan tüketici kredisi ve nakit avans kullanmak ise en bilindik yol oluyor. Lazım olan parayı bankalardan bireysel kredisi çekerek temin eden vatandaşlar nakit problemlerine geçici de olsa çözüm buluyorlar. Finansal olarak yaşanan problemlere bankalar gereksinim kredisi kampanyalarıyla çözüm üretiyorlar.
QNB Finansbank Taksitli Nakit Avans
QNB Finansbank nakit gereksinimlerine özel CardFinans sahiplerine bedava olarak 7 gün 24 saat nakit çekme fırsatı veriyor. Hem de 6, 9, 12 taksit seçenekleri ile kullanılacak Taksitli Nakit Avans, çoğu gereksinim amacıyla rahatça kullanılabilecek. 300 TL - 15.000 TL arasında limitlere sahip nakit avans ile kişilerin diledikleri miktarda nakit desteğinden süratli prosedür kanallarını kullanarak yararlanması mümkündür.
İster QNB Finansbank internet şubesi ister telefon bankacılığı isterlerse de QNB Finansbank ATM'leri üzerinden kişilerin rahatça nakit avans desteği alması sağlanmaktadır. Ödemelerini yapmakta güçlük çekenlere avantajlı oranlarla destek gerçekleştiren QNB Finansbank, nakit çözümleriyle çoğu bireyin kısa vadeli ve düşük miktarda finansman problemlerine çözüm üretmektedir.