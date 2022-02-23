20.000 ve 15.000 TL ihtiyaç kredisi nakit avans çekenler İş Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank'a kaç TL taksit ödüyorlar?

İş Bankası Taksitli Nakit Avans

Acil nakit arayan Türkiye İş Bankası Maximum Kart sahipleri, Taksitli Nakit Avans çekerek 12 aya varan taksitlendirme seçeneklerinden yararlanabiliyorlar. Nakit gereksinimleri amacıyla kredi kullanmak yerine %1,80 faiz oranları ve daha rahat ödeme ve müracaat koşulları ile yararlanabilecekleri nakit avans fırsatını tercih edenlere özel 15.000 TL'ye kadar sunulur. İş Bankası ATM'lerinden, internet ya da mobil şubelerden ya da telefon ya da banka şubelerinden Taksitli Nakit Avans müracaatlarının basitçe yapılarak nakit desteğinden yararlanılması mümkündür.