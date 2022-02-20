Satışlar bir anda kesildi, ikinci el araç piyasası altı kaval, üstü şeşhane! Sahibinden otomobil fiyatları böyle olmaz dedirtti

GALERİCİLERİN KEYFİ YOK

Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise "Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü. Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım? O vakit doların bu tür düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim. Biri çıkıp bize dedi mi '13 liraya yarın düşecek' diye? Demedi. Bir açıklama geldi mi, gelmedi. Bu dolar 17-18 liraydı. Arabaları aldık. Burada 3-4 milyonluk araba var. Benim 2,5 aydır siftah yaptığım yok. Zararına nasıl satayım ben malımı? Ben 100 milyar parayı bir senede kazanmıyorum. 100 milyar parayı nasıl bir kalemde, bir arabada sileyim? Bana 'dolar 18 lirayken, 15 liraya düşecek' denseydi ben de bu arabayı almazdım. Daha düşük model araba alırdım. Ben de yorganıma göre ayağımı uzatırdım" dedi.