Satışlar bir anda kesildi, ikinci el araç piyasası altı kaval, üstü şeşhane! Sahibinden otomobil fiyatları böyle olmaz dedirtti

İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseklik son günlerde yaşanan düşüşle eş güdümlü en dip civara ulaştı. Sahibinden araba satışları da düştü. Aralık ayında 2020 senesinde ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi, son iki ayda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşandı.
GALERİCİLERİN KEYFİ YOK
Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise "Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü. Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım? O vakit doların bu tür düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim. Biri çıkıp bize dedi mi '13 liraya yarın düşecek' diye? Demedi. Bir açıklama geldi mi, gelmedi. Bu dolar 17-18 liraydı. Arabaları aldık. Burada 3-4 milyonluk araba var. Benim 2,5 aydır siftah yaptığım yok. Zararına nasıl satayım ben malımı? Ben 100 milyar parayı bir senede kazanmıyorum. 100 milyar parayı nasıl bir kalemde, bir arabada sileyim? Bana 'dolar 18 lirayken, 15 liraya düşecek' denseydi ben de bu arabayı almazdım. Daha düşük model araba alırdım. Ben de yorganıma göre ayağımı uzatırdım" dedi.
SIFIR SATIŞLARI DÜŞÜK
Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, satışların yine hareketlenmesi amacıyla ikinci el fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerekliliğini konuştu ve bunun yolunun sıfır otomobil fiyatlarının da düşmesinden geçtiğini belirtti: