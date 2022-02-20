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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 11:48
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    • 21.02.2022 11:48
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    Satışlar bir anda kesildi, ikinci el araç piyasası altı kaval, üstü şeşhane! Sahibinden otomobil fiyatları böyle olmaz dedirtti

    Sahibinden ikinci el otomobil atışları düşüşe geçti. İkinci el araba fiyatları ise son ayların en düşük oranına geldi. Küresel çip krizi nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinde yaşanan aksaklık, vatandaşları ikinci el piyasasına yönlendirmişti. Fakat 2021 yılının sonlarına doğru (Kasım ve Aralık) kurlardaki rekor civarda artış piyasalara büyük zam olarak yansımıştı. 2022 senesinde ise kurların gerilemesi, vatandaşa beklediği indirimi vermedi. İkinci elde satışlar ise bıçak gibi kesilerek durma noktasına geldi.

    takvim.com.tr
    Satışlar bir anda kesildi, ikinci el araç piyasası altı kaval, üstü şeşhane!

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseklik son günlerde yaşanan düşüşle eş güdümlü en dip civara ulaştı. Sahibinden araba satışları da düştü. Aralık ayında 2020 senesinde ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi, son iki ayda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşandı.

    GALERİCİLERİN KEYFİ YOK

    Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise "Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü. Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım? O vakit doların bu tür düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim. Biri çıkıp bize dedi mi '13 liraya yarın düşecek' diye? Demedi. Bir açıklama geldi mi, gelmedi. Bu dolar 17-18 liraydı. Arabaları aldık. Burada 3-4 milyonluk araba var. Benim 2,5 aydır siftah yaptığım yok. Zararına nasıl satayım ben malımı? Ben 100 milyar parayı bir senede kazanmıyorum. 100 milyar parayı nasıl bir kalemde, bir arabada sileyim? Bana 'dolar 18 lirayken, 15 liraya düşecek' denseydi ben de bu arabayı almazdım. Daha düşük model araba alırdım. Ben de yorganıma göre ayağımı uzatırdım" dedi.

    SIFIR SATIŞLARI DÜŞÜK

    Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, satışların yine hareketlenmesi amacıyla ikinci el fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerekliliğini konuştu ve bunun yolunun sıfır otomobil fiyatlarının da düşmesinden geçtiğini belirtti:

        "Bu fiyatları geri çekerlerse hareketlenir. Ne olur bir sefere mahsus, esnafımız çok zarar eder. Çünkü çok yüksek paralara aldılar. Şu anda bile 20-30 milyar aşağısına çektiler ama satış yok. Çok çok bir artış bulunduğu amacıyla geriye dönemiyoruz. Zaten şu anda esnaflarımın hepsi çekti fiyatları geriye. Ama sıfırlarda şu anda 'geriye çekeyim' yok. Aynı fiyatlarla devam ediyor. Eğer sıfır otomobiller de bir fiyat artışı yapmadan, normal bir fiyat yaparlarsa bizim de esnaf olarak en çok 2-3 ay bir sıkıntımız olur. Ondan sonra ön görü ediyorum işlerimiz açılır burada."

        SAHİBİNDEN OTOMOBİLLER DÜŞÜŞTE

        Buna göre, 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Aralık ayında 2020 senesinde ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü. Ocak ayında en çok otomobil ilanı verilirken, otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan&panelvan, araz i/ suv&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.
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