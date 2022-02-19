Bankalar faiz yarışında! 2.el araçlarda 8, 10, 15 yaşa kadar destek! Ayda 721,24 TL taksitle 20.000 TL! İNG, Yapı Kredi, Şekerbank

Uygun faiz oranları ve cazip geri ödeme seçenekleri ile 15 yaşına kadar kredi kullanılması sağlanmaktadır. Şekerbank 15, Aktif Bank 14, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası 10 yaş ve ING Bank tarafından 8 yaşına kadar ikinci el araçlar için kredi desteği verilmektedir.