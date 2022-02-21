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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 11:16
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    • 21.02.2022 11:19
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    Bakanlık açıkladı: Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 151 arttı

    Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye`ye yabancı turist sayısının Ocak`ta yıllık %151,41 oranında arttığını duyurdu. 2022 Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'y 1 milyon 281 bin 666 ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    Bakanlık açıkladı! Geçen yıla göre yüzde 151 arttı

    2022 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %151,41 artış kaydedildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189 ( 0.17% ) günübirlikçi oldu.

    Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

    1-İstanbul %61,76 (791 578 )
    2-Edirne %11,55 ( 148 016 )
    3-Antalya %9,19 ( 117 801 )
    4-Artvin %2,98 ( 38 224 )
    5-Şırnak %2,41 ( 30 951 )

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    Haberler Ekonomi Bakanlık açıkladı: Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 151 arttı
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