Ayaklar yerden kesiliyor! 50 bin TL taşıt kredisi çekip 48 ay 1.741 TL taksit ödeyerek otomobil sahibi olma fırsatı İNG Bank’tan geldi

Koçfinans tarafından Ford otomobillerde geçerli olmak üzere ayrıca %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi fırsatı sağlanmaya devam ediyor. 12 ay vade ve 100.000 TL'ye kadar uygun ödeme seçenekleri ile kredi fırsatından yararlanarak Ford binek ve ticari birçok araçta geçerli kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.