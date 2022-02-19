KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek! Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat!

Her sene binlerce vatandaş desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Genellikle son 3 seneye bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat yayınlayan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hem de 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verdiği destek yüksek teknoloji bölümünde 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.