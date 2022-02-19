KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek! Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat!

Her sene binlerce vatandaş desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Genellikle son 3 seneye bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat yayınlayan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hem de 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verdiği destek yüksek teknoloji bölümünde 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.
İş fikri olanlara KOSGEB doğrultusundan Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...
Girişimciler amacıyla pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında.
Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.