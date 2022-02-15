Olası Rusya-Ukrayna savaşı Antalya'yı derinden sarsar: En iyi ihtimalle 1 milyon kaybedeceğiz

Bu seneki rezervasyonların çok sıkıntılı görünmediğini, pandeminin etkisinin biraz daha kırılmaya başlandığını anlatan Çetin, "En çok sevindiğim İngiltere'nin karantina ve kısıtlamaları kaldırması. En önemli pazarlarımızdan biri. Diğer ülkeler de buna uyarsa, turizmde çok sıkıntı yaşamayız. Avrupa'da ise biraz derdimiz var, imaj sorunu. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ciddi çalışmalar yapıyor ama Avrupa'da hala imaj sorunumuz var ve reformlar bekleniyor. Rusya-Ukrayna işiyse, bu sene bizim başımıza başka bir bela olabilir. İnşallah çok sıkıntı yaşanmadan Rusya - Ukrayna işinin arasından sıyrılırız" diye konuştu.

"BU KRİZ BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI"