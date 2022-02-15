Olası Rusya-Ukrayna savaşı Antalya'yı derinden sarsar: En iyi ihtimalle 1 milyon kaybedeceğiz

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerginliğin turizme yansıması ile ilgili, "Önümüzdeki büyük bir sorun. Antalya açısından çok önemli bir sorun. Savaş çıkacak gibi görünüyor, Rusya müdahale edecek gibi görünüyor. Bizim nerede durduğumuz, ne yaptığımız önemli. 4 milyonun üzerinde Rusya'dan turist alıyoruz. 1 milyon civarında da Ukrayna'dan turist alıyoruz her halükarda. En iyi ihtimalle 1 milyon kaybedeceğiz gibi görünüyor" dedi.
Bu seneki rezervasyonların çok sıkıntılı görünmediğini, pandeminin etkisinin biraz daha kırılmaya başlandığını anlatan Çetin, "En çok sevindiğim İngiltere'nin karantina ve kısıtlamaları kaldırması. En önemli pazarlarımızdan biri. Diğer ülkeler de buna uyarsa, turizmde çok sıkıntı yaşamayız. Avrupa'da ise biraz derdimiz var, imaj sorunu. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ciddi çalışmalar yapıyor ama Avrupa'da hala imaj sorunumuz var ve reformlar bekleniyor. Rusya-Ukrayna işiyse, bu sene bizim başımıza başka bir bela olabilir. İnşallah çok sıkıntı yaşanmadan Rusya - Ukrayna işinin arasından sıyrılırız" diye konuştu.
"BU KRİZ BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI"
Diğer yandan sektör temsilcileri de iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Rus ordusunun askeri tatbikatlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygun'un açıklamaları, sektörde için de umutla karşılandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün barışı simgelediğini belirterek, işin tabii ki sadece turizm boyutu değil; dünya barışı ve ekonomisi için de koronavirüsten çok daha fazla olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.