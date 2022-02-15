Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere 20 Ocak'ta yapılan toplantıda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...