Panelsan halka arz talep toplama döneminin geçen hafta son bulmasıyla birlikte gözler borsada ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Paylar, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte merak edilenler...
PANELSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
2022 yılının ilk halka arzı olan Panelsan halka arz sonuçları açıklandı. Öte yandan Panelsan'ın borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.
PANELSAN HALKA ARZ SONUÇLARI
Panelsan paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Toplanan talebin satışa sunulan paylardan fazla olması üzerine 1 milyon 750 bin TL nominal değerli ek paylar da halka arza dahil edilerek toplam 21 milyon TL nominal değere ulaşan Panelsan halka arzına; yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde 11.5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde 4.9 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 2.9 kat olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 8 katı talep geldi.
Panelsan halka arzında 42 bin 25 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42 bin 122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.