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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 16:25
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    • 15.02.2022 16:25
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    Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir?

    Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz işlemlerine dair detaylar vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bilindiği üzere talep toplama işlemleri 9-10-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Panelsan borsada ne zaman işlem görecek?

    Panelsan halka arz talep toplama döneminin geçen hafta son bulmasıyla birlikte gözler borsada ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Paylar, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte merak edilenler...

    PANELSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    2022 yılının ilk halka arzı olan Panelsan halka arz sonuçları açıklandı. Öte yandan Panelsan'ın borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.

    PANELSAN HALKA ARZ SONUÇLARI

    Panelsan paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Toplanan talebin satışa sunulan paylardan fazla olması üzerine 1 milyon 750 bin TL nominal değerli ek paylar da halka arza dahil edilerek toplam 21 milyon TL nominal değere ulaşan Panelsan halka arzına; yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde 11.5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde 4.9 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 2.9 kat olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 8 katı talep geldi.

    Panelsan halka arzında 42 bin 25 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42 bin 122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

        Halka arz sürecinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak, "Panelsan hisselerine gösterilen bu ilgi karşında çok mutlu ve gururluyuz. Çatı ve cephe panelleri ile ısı yalıtım levhaları alanında üretim yapan şirketimiz, sektördeki 20'nci yılına yaklaşıyor. 20'nci yılımızı doldurmadan halka arz yapmak bizim için çok önemli ve değerli. Yatırımcılarımızın bizlere göstermiş olduğu güvenle birlikte, biz de çalışmalarımızı daha da hızlandırarak hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara teşekkür ederiz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir?
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