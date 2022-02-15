Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir?

PANELSAN HALKA ARZ SONUÇLARI

Panelsan paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Toplanan talebin satışa sunulan paylardan fazla olması üzerine 1 milyon 750 bin TL nominal değerli ek paylar da halka arza dahil edilerek toplam 21 milyon TL nominal değere ulaşan Panelsan halka arzına; yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde 11.5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde 4.9 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 2.9 kat olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 8 katı talep geldi.

Panelsan halka arzında 42 bin 25 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42 bin 122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.