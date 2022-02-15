İngiliz basını Rusya'nın işgal planını haritalarla yazdı! Kiev’e nasıl ulaşacaklar?
Son dakika... Türkiye'nin hemen yanı başında savaş çanları çalıyor. İngiliz basını Rusya'nın olası işgal planını yazdı. Buna göre Rus askerleri önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girecek sonrasında da Kiev'e ulaşacak. İddiaya göre, Rus güçlerinin 'çok eksenli' bir işgali olacak. Birlikler doğu Ukrayna'da birleşmeden önce Belarus ve Kırım'dan ülkeye girecek. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.
15.02.2022 12:24
- Son Güncelleme: 15.02.2022 12:26
Rusya'nın stratejisi için hareket hızının kritik olması nedeniyle, kara harekatı için daha hafif araçlar ve silah sistemleri seçilecek.
Habere göre şu anda 130.000 kişilik askeri güce muhtemelen 20.000 daha asker eklenecek.
Bir kaynak, "Askerlerin ve teçhizatın yığılması eşi görülmemiş ve çok endişe verici. Bu bir istila amacıyla inşa edilmiş bir kuvvettir. 14 Rus tugayının daha Ukrayna sınırına yöneldiği tahmin ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz'de Rus gemilerinin yığıldığını gördük. Birçok Rus birimi için tatiller de iptal edildi" dedi.