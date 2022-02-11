Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek.
YARIN YENİ PAKET AÇIKLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşmesi için alınacak tedbirleri ve uygulanacak paketleri geniş katılımlı bir toplantıda açıklayacaklarını paylaştı.
Yastık altındaki altınların değerlendirileceğine ilişkin daha önce de projeleri olduğunu dile getiren Bakan Nebati, 12 Şubat Cumartesi tarihinde paketin tüm detaylarını verecek.
DESTEK, TEDBİR VE TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANACAK
Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.
İŞLETMELERE VE İHRACATÇILARA DESTEK GELİYOR
Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.
YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARIN SİSTEME AKTARILMASININ FORMÜLÜ PAYLAŞILACAK
Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.