Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek

Yastık altındaki altınların değerlendirileceğine ilişkin daha önce de projeleri olduğunu dile getiren Bakan Nebati, 12 Şubat Cumartesi tarihinde paketin tüm detaylarını verecek.

DESTEK, TEDBİR VE TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANACAK

Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

İŞLETMELERE VE İHRACATÇILARA DESTEK GELİYOR

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.