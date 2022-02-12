Elektrik şirketlerine ayar! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileriyle iki kritik toplantı yaptı. İlk toplantıda altyapı yatırımları, mevcut durum ve afet yönetimi teknik düzeyde ele alındı. Bakan Fatih Dönmez'in toplantıda 21 bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerini uyararak, "Afet gibi olağanüstü dönemler için tatbikat yapın. Kriz yönetimini oluşturun" dediği öğrenildi.
67 MİLYAR YATIRIM
Basına kapalı olarak gerçekleşen ilk toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Enerji Bakanı Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik. Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz. 100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık" ifadelerini kullandı.
TALEPLER MASADA
Enerji fiyatlarının küresel sorun haline geldiğini, 2021'den itibaren kömürün fiyatının 5, doğalgazın ise 10 kat arttığını hatırlatan Dönmez, "2021'de elektrik ve doğalgaz faturalarında hükümetimiz 100 milyar liralık destekte bulundu. Dolaylı ve doğrudan desteklerin tutarı 165 miyar lira. Elektrikte yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75 seviyesinde. Bu süreçte enerji sektöründen özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik" dedi.