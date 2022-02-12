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    • Ekonomi
    • 12.02.2022 13:34
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    • 12.02.2022 14:01
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    3600 ek göstergede son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarih verdi

    Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

    Bakan Bilgin’den son dakika 3600 ek gösterge mesajı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
    Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.

    Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

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    Haberler Ekonomi 3600 ek göstergede son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarih verdi
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