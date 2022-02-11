İngiliz Financial Times'dan Türkiye ekonomisine övgü: Oynak fon akışları azaldı, ekonomi ayakta

BENZER ÜLKELERDEN DAHA FARKLI KONUMDA

Türkiye'nin benzer deneyimleri geçiren ekonomilerden daha farklı bir sonuç ortaya koyduğuna işaret eden Balcells, "Türkiye gibi dolar borcu çok yüksek olan bir ülke, bu döviz çalkantısında uzun süre önce çökmeliydi. Gelişmekte olan piyasaların tarihi, para birimindeki benzer düşüşlerle, ödemeler dengesi krizleriyle dolu." ifadelerini kullandı.