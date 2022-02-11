İngiliz Financial Times'dan Türkiye ekonomisine övgü: Oynak fon akışları azaldı, ekonomi ayakta

Merkezi Londra'da bulunan yatırım şirketi FIM Partners'ta Gelişmekte olan Piyasalar Baş Yatırım Danışmanı olarak görev yapan Francesc Balcells'in kaleme aldığı analizde, "2011-2013'te uyarılar yapılıyordu; 'Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri 2 lirayı geçerse ekonomi çöker' deniyordu." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ
Türk ekonomisine ilişkin durum tespitinin yapıldığı analizde "2 lira aşıldığında, çökme sınırı 3'ten 5'e çıktı. Şu anda dolar 13 lira. Ekonomi hala ayakta duruyor." değerlendirmesine yer verildi.
BENZER ÜLKELERDEN DAHA FARKLI KONUMDA
Türkiye'nin benzer deneyimleri geçiren ekonomilerden daha farklı bir sonuç ortaya koyduğuna işaret eden Balcells, "Türkiye gibi dolar borcu çok yüksek olan bir ülke, bu döviz çalkantısında uzun süre önce çökmeliydi. Gelişmekte olan piyasaların tarihi, para birimindeki benzer düşüşlerle, ödemeler dengesi krizleriyle dolu." ifadelerini kullandı.