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    • Ekonomi
    • 11.02.2022 12:21
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    • 11.02.2022 12:27
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    Son dakika: İSKİ 16 Şubat'ta su fiyatlarına zam gündemiyle toplanacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanacak. Kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında zam gelmişti.

    İstanbul’da suya yeni zam yolda

    İstanbul'da suya yeni zam kapıda. İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.

    Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

    Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında zam gelmişti.



    KEMAL BEY BUNU DA ÖDEMEYİN!
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Fatura ödemeyeceğim" açıklamasında bulunarak sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonunun ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'den dikkat çeken bir açıklama geldi ve "İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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