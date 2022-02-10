Sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu CHP'li İBB'yi tedirgin etti: Faturalarınızı düzenli ödeyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısı yaparak provokasyon fitilini ateşlendiği açıklamaların ardından İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini ifade etmişti.
CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI İSKİ: FATURALARI DÜZENLİ OLARAK ÖDEYİN
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemeyin' şeklindeki hukuksuz söylemleri üzerine harekete geçti.
İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.