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    • Güncel
    • 10.02.2022 20:44
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    • 10.02.2022 20:44
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    Sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu CHP'li İBB'yi tedirgin etti: Faturalarınızı düzenli ödeyin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Fatura ödemeyeceğim" açıklamasında bulunarak sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonunun ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'den dikkat çeken bir açıklama geldi ve "İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Kılıçdaroğlu’nun provokasyonu İBB’yi tedirgin etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

    Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısı yaparak provokasyon fitilini ateşlendiği açıklamaların ardından İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini ifade etmişti.



    CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI İSKİ: FATURALARI DÜZENLİ OLARAK ÖDEYİN
    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemeyin' şeklindeki hukuksuz söylemleri üzerine harekete geçti.

    İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.



    Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, İSKİ'nin 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sırada olduğu ve kente verilen suyun büyük bir kısmının şehir dışından terfi ettirildiği belirtildi.
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    Haberler Güncel Sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu CHP'li İBB'yi tedirgin etti: Faturalarınızı düzenli ödeyin
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