Sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu CHP'li İBB'yi tedirgin etti: Faturalarınızı düzenli ödeyin





CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI İSKİ: FATURALARI DÜZENLİ OLARAK ÖDEYİN

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemeyin' şeklindeki hukuksuz söylemleri üzerine harekete geçti.



İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.