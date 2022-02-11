İstanbul Havalimanı ikinci kez yılın havalimanı seçildi: Yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz



Samsunlu, "Covid-19 pandemisine rağmen operasyonlarımıza sorunsuz bir şekilde hız kesmeden devam etmeyi başardık. Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye'yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak da uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı" ifadelerini kullandı.