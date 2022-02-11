Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu: 177 milyon 266 bin liralık destek hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Toplamda 177 milyon 266 bin 298 lira destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira olarak belirlendi.

Hayvan hastalıkları tazminati 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira hesaplara yatırılacak.

Bakan Pakdemirli, "Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" mesajını paylaştı.