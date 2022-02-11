Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kur korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

20 Aralık tarihi bir gündü. Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yoktu. O gün ile psikolojik etkiyi ortadan kaldırdık.

Kur korumalı mevduatta Dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi. Dün akşam itibariyle 340 milyar TL'ye ulaştı KKM büyüklüğü.

Yasanın verdiği imkan 31 Aralık 2022'ye kadar. Cumhurbaşkanımızın bu tarihten sonra bunu 1 yıl uzatma ya da vaktinden önce kesme yetkisi var.

Bu enstrümandan çıkış optimal noktaya vardığımız zaman olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklanıyor. Dünyada enflasyon temel bir problem. 1973 krizi sonrasında da aynı şeyler yaşandı. Batı ülkeleri ciddi bir müdahalede bulundu.

Bu enflasyon başlarken bir öngörüde bulunmuştum. Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Çok sert de tedbir alamıyorlar.

İçeride biz kurdan etkileniyoruz. 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki fiyatlama hep bir sonraki adımlarla yapıldı. Spekülatif, manipülatif işlemler de oldu.

Model değişimindeki temel problem kur ve enflasyondu. Üzerimizde bir yük var. 3 ayın enflasyon yükü yüzde 27-28 civarında. Biz bu yükle bu yıla devam edeceğiz. Enflasyonda yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

TARIMSAL ÜRETİM

Türkiye'de toprak suya doydu, barajlar kapakları açmak zorunda kaldı. Tarımsal üretimde sıkıntı yaşanmayacak.

YENİ PAKET

Yarın bir paket açıklayacağız. Psikolojiyi tersine çevirmek için bir adım atacağız. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. Haziran ayı seçimlerinden önce Mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz.

YASTIK ALTI ALTINLAR

Türkiye'de altın bir gerçek. Düğünlere giderken altın götürürüz. Bu altınlar yastık altında duruyor. Bu altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları biraz daha genişletelim. Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcular işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar eder. Yüzde 10'u gelse 25 milyar dolar eder. Beklentimiz bunu çekebileceğimiz yönünde. Burada psikoloji çok önemli. Temenni, istikrar, güven bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, KKM'ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek.

"ŞU AN EN BÜYÜK SORUNUMUZ ENFLASYON"

Modelimiz üretim, ihracat odaklı. Bilişimde çok çok iyiyiz. 15-20 yılının öncesi değiliz. Böylesi bir noktada üst düzey teknoloji üretimini merkeze alan bir model. Bu model bir Türkiye modeli. Türkiye özgün bir ülke. Türkiye 21 Aralık itibariyle yeni bir dönüşüm yaparak güveni artırıcı adımları sağlıyor.

Model değişiminde her zaman sancılı bir dönem vardır. Biz enflasyon ve kur riskini üzerimize aldık. Bu riskin temizlenmesi lazım. Bir taraftan yatırım üretim adımları atarken bir taraftan da aldığımız riskleri üzerimizden atacağız. Yarın yeni KGF'nin ayrıntılarını paylaşacağız.

Şu an en büyük sorunumuz enflasyon. Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Bütçe disiplini bizim en büyük avantajımız. Dolayısıyla disiplinden taviz vermeden büyüyeceğiz.

"LONDRA GÖRÜŞMELERİ MUHTEŞEM GEÇTİ"

Şeffaf olan bir insanım. İnandığım şeyi söylerim. Londra'da enflasyonun kültürel sebeplerden yüksek olduğu sözü uydurma bir sözdür. Ama altın örneğinde olduğu gibi biz altına önem veririz. Bunu Londra'da yapsanız size 'Ne yapıyorsunuz?' derler. Londra'da, Berlin'de ve Washington sokaklarında dolar euro ne kadar diye sorsanız anlamı olmaz. Ama bizde takip ediliyor. Kur yükselince enflasyon yükseliyor. Bu bizim gerçekliğimiz. Bu ifadeden böyle bir anlam çıkarınca zorlama olur.

Londra'da trilyon dolarla hükmeden yatırımcılarla görüşme yapmışım. Londra görüşmeleri muhteşem geçti.