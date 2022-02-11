Hafta sonu kampanyası duyuruldu! A101’de indirim çılgınlığı başladı! 14 Şubat’a özel dev fırsatlar! 13,95’e düştü! Katalogdaki o ürünlerde...

A101 hafta sonu kampanyası duyuruldu. Aldın Aldın sloganıyla yeni indirimli ürünler belli oldu. 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte zincir marketlerde de özel kampanyalar başladı. Canlı çiçeklerde indirimler dikkat çekti. A101'de indirim furyası başladı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Canlı Çiçek Büyük Orkide Ve Antoryum 49, 95 TL'den satılıyor. Elektronik aletlerde de göz kamaştıran fiyatlar yer alıyor. İşte indirimli ürünlerin tamamı...