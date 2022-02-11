Hafta sonu kampanyası duyuruldu! A101'de indirim çılgınlığı başladı! 14 Şubat'a özel dev fırsatlar! 13,95'e düştü! Katalogdaki o ürünlerde...
Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar market alışverişine çıkmadan önce A101'in aktüel kataloğunu incelemek istiyor. Bu hafta sonu A101'de yepyeni ürünler indirimlerle yer alıyor. Peki bu ürünler neler? Gıda, elektronik ürünler, iç giyim, züccaciye, özellikle de 14 Şubat'ın gelmesiyle birlikte çiçeklerde indirim yapıldı. Canlı çiçekler 13,95 TL'den başlıyor. İşte A101 hafta sonuna özel indirimleri...
11.02.2022 16:53
- Son Güncelleme: 11.02.2022 16:53
A101 hafta sonu kampanyası duyuruldu. Aldın Aldın sloganıyla yeni indirimli ürünler belli oldu. 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte zincir marketlerde de özel kampanyalar başladı. Canlı çiçeklerde indirimler dikkat çekti. A101'de indirim furyası başladı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Canlı Çiçek Büyük Orkide Ve Antoryum 49, 95 TL'den satılıyor. Elektronik aletlerde de göz kamaştıran fiyatlar yer alıyor. İşte indirimli ürünlerin tamamı...