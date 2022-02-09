12 bin 454 TL banka hesabınıza yatırılıyor! Toplu olarak alabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden online...

Birçok kamu kurumu ihtiyaç sahibi gereksinim sahibi ailelere özel destekler sağlamakta. Bu destek ödemelerinin birçoğunda ise ailenin ihjtiyaç sahibi halde olması, SGK'sı yani sigortası olmaması gerekir. Maddi yetersizlikler halinde sağlanan desteklerin dışında kurumların özel durumlar amacıyla yapmış bulunduğu ödemeler de mevcut. Bu ödemeler arasında yer alan SSK Bağkur Emekli Sandığı primi ödeyen kişilerin de alabileceği destekler vardır.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI PRİMİ ÖDEYENLERİN ALABİLECEĞİ DEVLET DESTEKLERİ
SGK bağlamında çalışan vatandaşların haklarının korunması amacıyla, çalışanlara özel ödemeler yapmakta. Sigorta ödeyenlerin alabileceği destekler doğum sürecinde yada ölüm sürecinde alınabilir. SGK'lı olup çalışanların ilk alacakları ödeme cenaze yardımı oluyor. Çalışırken bir vatandaşın vefat etmesi halinde arkada kalanlara cenaze masrafları bağlamında amacıyla yardım ödenir. Geride kalanların SGK primi ödüyor ya da ödemiyor olması destek amacıyla problem teşkil etmiyor. Vedat halinde devlet SGK vasıtasıyla bu desteği herkese sağlıyor.
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2022 senesinde ödeme tutarı fazlalaştırılan cenaze yardım parası desteğinden faydalanmak bağlamında en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterli. Ödemeler ilk olarak çalışan evli ise eş ve çocuklarına, çalışan bekar ise anne baba yada kardeşlerine ödenir.