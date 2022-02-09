Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2022 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 08:38
    ABONE OL

    12 bin 454 TL banka hesabınıza yatırılıyor! Toplu olarak alabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden online...

    Devlet bağlamında sağlanan parasal yardımlar genelde SGK'sı olanlara ödenmez. Fakat birtakım istisnai ödemeler mevcut. SSK Bağkur Emekli Sandığı primi ödeyenlerin alabileceği o ödemeler. SGK'lı olup çalışanların ilk alacakları ödeme cenaze yardımı oluyor. Çalışırken bir vatandaşın vefat etmesi halinde arkada kalanlara cenaze masrafları bağlamında amacıyla yardım ödenir.

    takvim.com.tr
    Toplu olarak alabilirsiniz! 12 bin 454 TL banka hesabınıza yatırılıyor!

    Birçok kamu kurumu ihtiyaç sahibi gereksinim sahibi ailelere özel destekler sağlamakta. Bu destek ödemelerinin birçoğunda ise ailenin ihjtiyaç sahibi halde olması, SGK'sı yani sigortası olmaması gerekir. Maddi yetersizlikler halinde sağlanan desteklerin dışında kurumların özel durumlar amacıyla yapmış bulunduğu ödemeler de mevcut. Bu ödemeler arasında yer alan SSK Bağkur Emekli Sandığı primi ödeyen kişilerin de alabileceği destekler vardır.

    SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI PRİMİ ÖDEYENLERİN ALABİLECEĞİ DEVLET DESTEKLERİ

    SGK bağlamında çalışan vatandaşların haklarının korunması amacıyla, çalışanlara özel ödemeler yapmakta. Sigorta ödeyenlerin alabileceği destekler doğum sürecinde yada ölüm sürecinde alınabilir. SGK'lı olup çalışanların ilk alacakları ödeme cenaze yardımı oluyor. Çalışırken bir vatandaşın vefat etmesi halinde arkada kalanlara cenaze masrafları bağlamında amacıyla yardım ödenir. Geride kalanların SGK primi ödüyor ya da ödemiyor olması destek amacıyla problem teşkil etmiyor. Vedat halinde devlet SGK vasıtasıyla bu desteği herkese sağlıyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    2022 senesinde ödeme tutarı fazlalaştırılan cenaze yardım parası desteğinden faydalanmak bağlamında en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterli. Ödemeler ilk olarak çalışan evli ise eş ve çocuklarına, çalışan bekar ise anne baba yada kardeşlerine ödenir.

        EN AZ 300 TL, EN FAZLA 600 TL

        Aile Bakanlığı bağlamında oluşturulan ödemelerin genelde özel koşulları bulunuyor. Fakat doğum parasında tek koşul anne yada babanın Türk vatandaşı olması. Yeni bebek sahibi olan bütün ailelere bakanlık üzerinden 300 TL ödeme yapılır. Eğer aile ilk değil ikinci çocuğunu dünyaya getirecekse ödeme 400 TL, üç ya da daha çok çocuk amacıyla 600 TL destek ödenir. Başvurular kimlik çıkarma esnasında alınır şayet alınmamışsa kaymakamlıklara müracaat yapılabilir.

        ANNE ADAYLARINA PARA ÖDENİYOR!

        SGK 2022 senesinde doğum izni parası ödemesi yapacak. Çalışma hayatında yer alan bütün kadınlar anne olmaya hazırlandıkları dönemde, izin kullanırlar. Doğumdan evvel 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak sarfedilen bu izinde devlet doğum izni ödemesi yapar. Doğum izni ödemesi çalışanın sigorta primine göre belirlenir. 16 hafta amacıyla devlet en az asgari ücretle çalışan bayanlara ödeme yapar. 2022 senesinde asgari ücretle çalışan bir anne bebek beklediğinde 12 bin 454 TL doğum izni ödemesi alır.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt son fragman izle
        Haberler Ekonomi 12 bin 454 TL banka hesabınıza yatırılıyor! Toplu olarak alabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden online...
            SON DAKİKA