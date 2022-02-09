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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 14:24
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    • 09.02.2022 14:24
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    9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL?

    Benzin ve motorin fiyatlarının ardından LPG fiyatlarındaki son durum sık araştırılır oldu. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından son günlerde araştırılıyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler...

    LPG fiyatları ne kadar oldu?

    Otomobil sahipleri motor ve benzin fiyatlarına yapılan zammın hemen ardından LPG fiyatlarında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Son olarak dün benzine 71 kuruş zam gelmişti. Peki, 9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

    LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    LPG fiyatlarına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

        AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL?
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