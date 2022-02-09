Otomobil sahipleri motor ve benzin fiyatlarına yapılan zammın hemen ardından LPG fiyatlarında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Son olarak dün benzine 71 kuruş zam gelmişti. Peki, 9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?
LPG fiyatlarına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.