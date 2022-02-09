Otomobil sahipleri motor ve benzin fiyatlarına yapılan zammın hemen ardından LPG fiyatlarında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Son olarak dün benzine 71 kuruş zam gelmişti. Peki, 9 Şubat 2022 LPG fiyatları ne kadar oldu? Otogaza zam geldi mi? LPG litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...