Altın fiyatlarının ardından en çok araştırılanlar konulardan birisi de gümüş fiyatları oluyor. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor ve bu kapsamda yatırımı olanlar piyasaların kapanış saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 9 Şubat 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...