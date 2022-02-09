Altın fiyatlarının ardından en çok araştırılanlar konulardan birisi de gümüş fiyatları oluyor. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor ve bu kapsamda yatırımı olanlar piyasaların kapanış saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 9 Şubat 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 10,14
SATIŞ(TL) 10,16
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar için oynaklık riski barındırdığını belirterek, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.
Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.