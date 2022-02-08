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Haberler Ekonomi Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

SGK emekli maaşlarında yeni oranlar ortaya çıktı. Buna göre kamu bankaları üzerinden maaşlarını almayı taahhüt eden vatandaşlara özel 750 TL'ye varan nakit ikramiye desteği verilecek. Cazip oranlardan yararlanarak ayrıca emeklinin birçok farklı nakit sorunlarına yönelik kredi seçeneklerinden de yararlanmaları sağlanacak. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan tüm vatandaşların maaşa ek ödeme fırsatlarından yararlanması sağlanacak. İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan emekliye ek ödeme fırsatları.

takvim.com.tr
08.02.2022 08:28 - Son Güncelleme: 08.02.2022 08:28
Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara 750 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur emeklilerinin maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile almaları halinde yararlanabilecekleri ek ödemeler için 3 yıllığa maaşlarını taşımayı taahhüt etmeleri gerekecektir.

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Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Emekli maaşını Ziraat'ten alanlara özel ayrıca daha birçok farklı fırsat sunulmaya devam ediyor. Tüketici Kredisi ve Emekliye Özel Konut Kredisi destekleri ile Ziraat Bankası, Emelinin Artısı Kredi Paketi kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacına çözüm üretmektedir.

Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Emekli bankacılığı alanında en cazip oranları bankacılık hizmetlerini de sunan Ziraat, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile emekliye ihtiyaç kredisi vermektedir.

Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Maaşını taşıyanlara özel promosyon fırsatının yanı sıra yüzde 1,29'dan başlaya faiz oranları ile 120 ay vadeyle konut kredisi desteği de sunulmaya devam ediyor.

Detayları bu sabah açıklandı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi!

Vakıfbank Emekli Promoyonu

Vakıfbank SGK promosyon ödemeleri kapsamında emekli maaşına cazip promosyon desteği sunmaya devam ediyor. 3 yıl süre ile maaşlarını Vakıfbank'tan almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kredi kapsamında, maaş miktarına göre farklı oranlarda promosyon ödemeleri yapılmaktadır.

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