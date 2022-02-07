Türkiye modeline küresel tanıtım: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'ya gidiyor!



TAKVİMDE FAİZ ARTIRIMI YOK

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretiyle ilgili Japon gazetesine yaptığı açıklamada, "Yatırımcılara izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleceğiz. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız" dedi. Bakan Nebati yurt içinde pek çok ekonomist, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldi.

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