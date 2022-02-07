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    • Ekonomi
    • 07.02.2022 06:59
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    • 07.02.2022 06:59
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    Türkiye modeline küresel tanıtım: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'ya gidiyor!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor.

    Türkiye modeline küresel tanıtım

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

    AVRUPA, KÖRFEZ, DOĞU ASYA TURU
    Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor.

    Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıları Ferit Şahenk'in ana ortakları arasında yer aldığı İngiltere'deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. Yarın gerçekleştirilecek iki toplantıda Londra Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.

        Türkiye ekonomisinin yatırımcılar için avantajları katılımcılarla paylaşılacak. Ziyaretin amaçları arasında düşük faiz, yüksek üretim hacmi ve istihdam, düşük cari açık hedefli yeni ekonomi modelinin tanıtımı yer alıyor. Yatırımcılara ekonomide yol haritasının nasıl şekilleneceği anlatılacak. Yeni ekonomi programı kapsamında devreye giren adımların sonuçlarının neler olduğu gösterilecek.


        TAKVİMDE FAİZ ARTIRIMI YOK
        Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretiyle ilgili Japon gazetesine yaptığı açıklamada, "Yatırımcılara izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleceğiz. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız" dedi. Bakan Nebati yurt içinde pek çok ekonomist, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldi.

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