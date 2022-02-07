Türkiye modeline küresel tanıtım: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'ya gidiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.
AVRUPA, KÖRFEZ, DOĞU ASYA TURU
Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor.
Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıları Ferit Şahenk'in ana ortakları arasında yer aldığı İngiltere'deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. Yarın gerçekleştirilecek iki toplantıda Londra Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.