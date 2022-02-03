SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş döviz kuru ve enflasyon açıklaması

"HAZİNE VE MERKEZ BANKASI İZLEYİCİ KALMAZ"

Kur korumalı mevduat enstrümanı duyurulmadan önce Merkez Bankası'nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul eden Nebati, enstrüman duyurulduktan sonra hiçbir müdahale olmadığını vurgulayarak "Duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır" dedi.

Nebati, "Bundan dolayı bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz" diye ekledi.

Nebati, kur korumalı mevduat programının ne kadar devam edeceğiyle ilgili "İhtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz ve zirve noktasına ulaştığını düşündüğümüz durup bir karar vereceğiz" dedi.