Şirketlerden kur korumalı TL'ye hücum: 65 milyarı şirketlerden geldi

Sabah'ta yer alan habere göre, 6 ay vadeli yüzde 21.74 ağırlıklı ortalama oranı 650.1 milyon liralık hesap açılarak, 68 milyon lira tutarında kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağladı. Koza Altın sisteme 6 ay vadeli 831.3 milyon TL ile katılıp 87 milyon liralık vergi avantajı, Gediz Ambalaj 31.3 milyon lira ile katılıp 3.2 milyon liralık vergi avantajı, Acıselsan 8.6 milyon lira ile katılıp 507 bin liralık vergi avantajı elde ettiğini açıkladı.

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