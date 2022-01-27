Bakan Nebati ekonomide yeni adımları açıkladı: Bankaların sanayiye kredi desteği artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönem döviz kurlarında düşüş beklediklerini, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti. Nureddin Nebati milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde, yeni ekonomik program kapsamında önümüzdeki günlerde atılacak adımları tek tek sıraladı.
KAMU BANKALARINA DESTEK
Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine Hazine tarafından 51.5 milyar liralık transfer yapılacağını ifade eden Bakan Nebati, "Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek. Bu krediler üretim ve istihdam getiren yatırımlar için kullanılacak" dedi.
KURDA GERİLEME BEKLİYORUZ
Türk Lirası'nın güçlenmesi, dövize olan yönelişin azaltılması için alternatif yatırım kaynaklarının oluşturulması kapsamında yeni enstürmanların devreye sokulacağının altını çizen Nureddin Nebati, "Bu kapsamda kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. Yeni enstürmanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz" mesajını verdi.