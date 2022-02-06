İslam Memiş altın yorumları: 7 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları!

7 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 7 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...
7 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 789,73
Gram altın satış: 789,88
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.280,00
Çeyrek altın satış: 1.306,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.568,00
Yarım altın satış: 2.611,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.809,37 $
Altın (ONS) satış: 1.809,65 $