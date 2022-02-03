Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.02.2022 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 09:35
    ABONE OL

    Hesaplara yatıyor! 395,61 TL ve 1.534,25 TL taksitle 3 ay sonra ödeyin! 10.000, 50.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz!

    Nakit sıkıntısı çekenlere bankaların ihtiyaç kredileri çare olmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve 3 aya varan erteleme seçenekleriyle kullanılacak krediler, bazı bankalar tarafından düşük miktarda krediler için faizsiz olarak da verilmektedir. Son dönemde vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik başlatılan nakit kredi destekleri, her kesimden vatandaşın rahatça geri ödeme planlarını yaparak daha az taksitlerle ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Öte yandan avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanarak vatandaşların rahat bir ödeme dönemi geçirmeleri de sağlanacak. Peki, en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    10.000, 50.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! Hesaplara yatıyor

    Halkbank'tan 10.000 TL hızlı kredi müjdesi! Halkbank düşük faiz oranları ile 10.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olanlara Hızlı Kredi ile finansman sağlıyor. Acil nakit arayanlara özel düşük miktarlı anında kredi kampanyası, %1,71'den başlayan faiz oranları ile sunulmaktadır. 36 aya varan vade seçeneklerine de yer veren Halkbank, aylık 395,61 TL ödeyerek vatandaşların 10 bin TL'ye kadar nakit desteğinden yararlanmasını sağlıyor.

    Halkbank'ın nakit sıkıntısı çekenlere özel sunduğu kredi kapsamında, 1.000 TL ile 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. 52,50 TL kredi tahsis cüretini ödemek istemeyenler ise kredi tahsis ücreti olmadan da krediden %1,76 faiz oranları ile kullanılabilmektedir. Hızlı başvuru kanalları kullanılarak talep edilecek kredi, vatandaşların birçok ihtiyacının çözümünde avantajlı oranları ile destek oluyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

    Vakıfbank İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenlere 3 ay ödemesiz dönemli kredi verilmektedir. Ayrıca SMS ile kolay başvuru yollarının da bulunduğu kredi, acil nakit arayanlara ve bireysel tüm ihtiyaçları için finansman kullanmak isteyenlere çare oluyor. 36 aya varan vade fırsatlarını kullanarak, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredisini şimdi alanlar 3 ay sonra ödemeye başlayabilecekler.

        3.000 TL – 50.000 TL arasında krediler için 36 ay vade uygulanırken, 50.001 TL – 125.000 TL tutarında krediler için 24 ay vade uygulanmaktadır. Örnek hesaplama tablosuna göre, eşit taksitli 40 bin TL ihtiyaç kredisi talepleri için aylık 1.534,25 TL taksitle kredi kullandırılmaktadır.

        ING Bank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaçlarını değil kredi ödemelerini ertelemek isteyenler ING Bank'ın %1,59'dan başlayan cazip ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilecekler.

        3 ay erteleme seçeneklerine de sahip kredi, 20.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için düşük faizli kredi arayanlara çare oluyor. İlk defa ING müşterisi olanlar için geçerli avantajlı faiz oranları nakit arayanlara destek olacak.

            Turuncu Ekstra programında yer alan kişiler ise 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Kart ile yapanlar nakit iade fırsatı ile bu kampanyadan yararlanacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem
            Haberler Ekonomi Hesaplara yatıyor! 395,61 TL ve 1.534,25 TL taksitle 3 ay sonra ödeyin! 10.000, 50.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz!
                SON DAKİKA