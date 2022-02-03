Banka kredi faiz oranları tepetaklak oldu! Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Yeni oranlar devreye girdi! İşte en uygun krediler

Bankaların Kredi Faizlerinde Düşüş Bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL dönüşüm hesaplarında faiz yetkisine sahip olmasının ardından kredi oranlarında da değişiklik yaşanması öngörülmeye başladı. TL hesaplarında olduğu gibi söz konusu sitem ile %17 – 18 oranında bir üst sınır koyulması bekleniyor.