Banka kredi faiz oranları tepetaklak oldu! Konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Yeni oranlar devreye girdi! İşte en uygun krediler
TCMB tarafından verilen yeni faiz kararı sonrasında banka kredilerinin faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak edilmeye başladı. Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yetki veren düzenlemenin devreye girmesi ile faiz oranlarında üst sınır koyma seçeneği ile bankaların daha ucuza mevduat toplamaları sağlanacak. Bu sayede konut ve ihtiyaç kredileri dahil bankaların birçok kredi ürününde daha ucuza kredi vermelerinin de önü açılmış olacak. Özellikle son dönemde artan fiyatlar vatandaşların konut ve ihtiyaç kredilerine olan taleplerinin artmasına neden oluyor. Ancak yüksek faiz oranları ve kredi masrafları büyük bir dezavantaj oluşturmuştu. İşte bankalarını en uygun konut ve ihtiyaç kredileri.
03.02.2022 13:43
- Son Güncelleme: 03.02.2022 13:43
Bankaların Kredi Faizlerinde Düşüş Bekleniyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL dönüşüm hesaplarında faiz yetkisine sahip olmasının ardından kredi oranlarında da değişiklik yaşanması öngörülmeye başladı. TL hesaplarında olduğu gibi söz konusu sitem ile %17 – 18 oranında bir üst sınır koyulması bekleniyor.
Birikimlerini kur korumalı TL mevduat hesaplarına koymak isteyenlere özel Merkez Bankasının belirlediği yüzde 17'den bu paraları alacak bankalar, aynı örneğe göre kredi taleplerinde de bir iki puan üzerine koyarak işlem yaptırması mümkün hale gelebilir.
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