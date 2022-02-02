10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz
Otomobil fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra bankaların yüksek faiz oranları ile taşıt kredisi vermesi otomobil sektöründe durgunluğa neden oldu. Geçen yıla nazaran %7,1 seviyelerinde ikinci el otomobil pazarında daralma olduğu ifade ediliyor. 2022 yılının Şubat ayına özel birçok otomobil firması ise indirim kampanyalarını duyurmaya başladı. Banka ve anlaşmalı finans kuruluşlarından gelen cazip tekliflerle otomotiv sektörünün Türkiye'de yeniden hareketlendirilmesi hedeflendiği bildirildi. Bankalardan ise 2. el ve 0 km araçlarda geçerli olmak üzere avantajlı taşıt kredisi kampanyaları gelmesi bekleniyor.
02.02.2022 15:13
- Son Güncelleme: 02.02.2022 15:13
Taşıt Kredilerinde Yüzde 0 Faiz Fırsatı
Otomobil satın almak isteyenlere özel birçok marka şubat ayına özel %0 faiz avantajları ile finansman sağlamaya başladı.
Özellikle sıfır km araç satın almakta zorlanacak vatandaşlar için anlaşmalı finans kuruluşlarından temin edilecek taşıt kredileri ile avantajlı indirim fırsatlarından da yararlanarak vatandaşların hayalini kurdukları araçlara kavuşması sağlanacak.