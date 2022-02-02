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Haberler Ekonomi 10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

Otomobil fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra bankaların yüksek faiz oranları ile taşıt kredisi vermesi otomobil sektöründe durgunluğa neden oldu. Geçen yıla nazaran %7,1 seviyelerinde ikinci el otomobil pazarında daralma olduğu ifade ediliyor. 2022 yılının Şubat ayına özel birçok otomobil firması ise indirim kampanyalarını duyurmaya başladı. Banka ve anlaşmalı finans kuruluşlarından gelen cazip tekliflerle otomotiv sektörünün Türkiye'de yeniden hareketlendirilmesi hedeflendiği bildirildi. Bankalardan ise 2. el ve 0 km araçlarda geçerli olmak üzere avantajlı taşıt kredisi kampanyaları gelmesi bekleniyor.

takvim.com.tr
02.02.2022 15:13 - Son Güncelleme: 02.02.2022 15:13
10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz
Taşıt Kredilerinde Yüzde 0 Faiz Fırsatı
Otomobil satın almak isteyenlere özel birçok marka şubat ayına özel %0 faiz avantajları ile finansman sağlamaya başladı.
Özellikle sıfır km araç satın almakta zorlanacak vatandaşlar için anlaşmalı finans kuruluşlarından temin edilecek taşıt kredileri ile avantajlı indirim fırsatlarından da yararlanarak vatandaşların hayalini kurdukları araçlara kavuşması sağlanacak.
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10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

PSA Finans üzerinden Opel ve Citroen modellerinde geçerli %0 faiz oranları ile krediler uygulanmaya devam ediyor.
Öte yandan birçok otomobil firmasından indirim açıklamaları da geldi.

10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

Citroen C3, C4 modellerinde 12 ay vade, 90.000 TL kredi ve yüzde 0 faiz kampanyası ile alternatif finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

Opel modellerinde ise 2 ay erteleme seçenekleri ile 75.000 TL kredi için 12 ay ve %0 faiz fırsatı sağlanmaktadır. Faizsiz kredi fırsatı ile Mokka başta olmak üzere birçok model için avantajlı oranlar tercih edilebilir.


10 yaşına kadar olan 2. el araçlara 48 ay vadeli taşıt kredisi müjdesi! En düşük faizli 0 km taşıt kredisi hangi bankada? 75.000 TL faizsiz

En Uygun 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Sıfır km otomobil fiyatlarının artmasıyla birçok vatandaş ikinci el piyasalara yöneldi. Ancak burada da artan fiyatlar uygun finansman seçeneklerinin araştırılmasına neden oldu.

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