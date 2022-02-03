"Ertuğrul Gazi" gemisi bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı

Kış mevsiminde Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 10'unu, tüketimin az olduğu yaz mevsiminde ise yüzde 20'sini karşılama potansiyeline sahip 'Ertuğrul Gazi', Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölge illerinin 1 yıllık gazını, Akdeniz Bölgesi'nin ise 3 aylık gazını verebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 'Ertuğrul Gazi', sadece bu kış sezonunda iletim sistemine toplam 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı.