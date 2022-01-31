Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için açıklama yapıldı: Geri ödemesiz 2.000 TL, 2.500 TL ve 2.750 TL para verilecek

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi amacıyla nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekir.

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20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan ya da kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay amacıyla da sahip olunan kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.04.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama ardından ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme bireylerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek mükafat taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü yapılacaktır.