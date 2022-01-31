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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 09:51
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    • 31.01.2022 09:57
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    Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'de

    Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyla kısıntının yarı yarıya azalacağını açıklamıştı.

    AA
    Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı

    Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.

    Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

    BAKAN DÖNMEZ: YÜZDE 40'TAN YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLECEK

    Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta sona ereceğini, doğal gazdaki kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

        Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" şeklinde konuşmuştu.

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