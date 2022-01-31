Binlerce iş ilanı açıklandı! Vatandaş dört köşe oldu! Almanya günlük 110, aylık 3300 Euro maaşla işçi alımı yapacak açık kadro tüm listesi

Almanya'da Vasıflı ve Vasıfsız Binlerce İşçi Alımı Yapılıyor

Almanya vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yaparken, 767 bini aşan iş ilanı gündeme bomba gibi düştü. İlanların geneline ve ülkedeki çalışan açığına bakıldığında ise tır şoförlüğünün son zamanlardaki en büyük çalışan arayışlarından biri bulunduğu fark ediliyor. Bu meslek grubunun yanı sıra teknik personel ve sıhhi tesisat personeli açığının yoğunlukta bulunduğunun vurgulanması de mümkün. Almanya'da çalışmak isteyen hasta bakıcı, elektrik personeli ya da hemşireler amacıyla de büyük bir talep bulunduğu görülmekte. Büro işlerine yönelik on binlerce iş ilanına rastlanırken, muhasebe ve teknik işler kısmındaki ilanların da çoğaldığı belirtilebilmekte. Pazarlama, zanaat üretimi, otelcilik ve turizm, sağlık hizmetleri, satım alma servisi ya da hukuk kısmı da dahil olmak üzere sonsuz ilan yayınlanırken, Almanya'da Euro üzerinden maaş alabilmek isteyen personel adaylarının olanakları da giderek artıyor!