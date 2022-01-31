2021'de kart harcamalarında dev artış! Yüzde 50...

Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021'de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023'te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.
Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira arasında değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı.
BAŞVURULARDA YÜZDE 71'LİK ARTIŞ YAŞANDI
Kartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendirdiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, "Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021'de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında yüzde 71'lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar" dedi.