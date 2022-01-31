2021'de kart harcamalarında dev artış! Yüzde 50...

AİDAT TUTARLARINDAKİ ARTIŞ TALEBİ TETİKLİYOR

BDDK tarafından 2014'te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu hatırlatan Onur Tekinturhan, "Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022'de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 lira ile 680 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor" diye konuştu.